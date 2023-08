Max spricht nach Vorwürfen von Vanessa Klartext: "Ja, ich steh dazu"

Der Rosenkrieg zwischen Vanessa und Max (beide 27) von "Ex on the Beach" geht in die nächste Runde! Beide meldeten sich mit Anschuldigungen zu Wort.

Von Luisa Buck

Vanessa und Max (beide 27) lernten sich bei "Ex on the Beach" kennen - doch dann krachte es zwischen den beiden. © Screenshot/Instagram/max_wilschrey, vanessita_x (Bildmontage) Nach ersten Vorwürfen von Vanessa meldete sich jetzt auch Max zu Wort und veröffentlichte gleich drei Video-Statements auf seinem Instagram-Account. "Ich werde Euch die komplette Wahrheit erzählen", begann er darin. Die beiden Reality-TV-Stars waren eigentlich als Couple aus der diesjährigen Staffel herausgegangen. Nach "Ex on the Beach" lernten sie sich weiter kennen, eine Beziehung wurde aber nicht daraus. "Irgendwie haben wir uns ein bisschen verlaufen", meinte Vanessa zunächst noch. Und auch Max hielt sich mit Anschuldigungen eher zurück - bezeichnete Vanessa jedoch auch in einem Nebensatz als "Eisblock". Eine Aussage, die die 27-Jährige dann doch nicht auf sich sitzen lassen wollte. Zum Wochenanfang holte sie dann gegen ihren Ex-Flirt aus und erklärte in einer Story: "Er hat ne andere gef*ckt! Jetzt wisst Ihr das." Daraufhin meldete sich jetzt auch Max noch einmal und erklärte ausführlich, wie er das Ende zwischen ihm und Vanessa wahrgenommen habe. Dabei bestätigte er aber auch: "Ja, ich hatte Sex mit einer Bekannten. Ich steh' dazu."

Max und Vanessa kamen nicht über eine Kennenlernphase hinaus