15.08.2023 06:36 Ex on the Beach: Gangbang zu fünft! "Tür aufgemacht und mega geschockt"

"Ex on the Beach" neigt sich dem Ende entgegen. In Folge 17 stößt nun eine weitere Lady dazu und sorgt bei ihrem Verflossenen für Reue nach dessen Gangbang.

Von Nico Zeißler

Mexiko - Die aktuelle Staffel "Ex on the Beach" neigt sich dem Ende entgegen. In Folge 17 stößt nun eine weitere Lady dazu und sorgt bei ihrem Verflossenen für Reue nach dessen Gangbang. Auf einer anderen Baustelle wird der Hass immer mehr. Neuzugang Bella (23) hat zwei Kokosnüsse mitgebracht. © Screenshot/RTL Anastasia (23), ihr Ex Maurice (27) und der Neue aus Folge 16, Christian (24), werden zunächst an den mexikanischen Strand geschickt. "Wenn eine Ex von Maurice kommen sollte, werde ich direkt mit ihr reden. Dann höre ich zu 100 Prozent, dass er wahrscheinlich bei ihr in der Beziehung genauso scheiße war", würde sich Anastasia bestätigt fühlen. Es kommt aber Christians frühere Partnerin Bella (23). "Ich bin die Mischung aus cool und sexy. Wenn du mit mir spielst, hast du jetzt schon verloren", so die "Temptation Island"-Verführerin der abgelaufenen Staffel. Ex on the Beach "Ex on the Beach"-Star Vanessa verrät: Hatte sie Sex in der Show? Christian will seine Ex normal begrüßen, als wäre nichts gewesen. Aber Bella ist "echt sauer" auf ihn. Immerhin ist er ihr nicht "nur" fremdgegangen. Sie erwischte ihn mit zwei anderen Männern und zwei Frauen im eigenen Schlafzimmer. "Ich hab die Tür aufgemacht und war mega geschockt." Super herzliche Begrüßung, auf die Bella gar keinen Bock hat. © Screenshot/RTL Ex on the Beach: "Der Mensch ist für mich tot, er existiert nicht mehr" Yasin (31) ist wieder mal von Paulina (26) enttäuscht worden. © Screenshot/RTL Der 24-Jährige will die Thematik unter den Tisch kehren und lieber nach vorn schauen. "Ich wäre jetzt bereit, eine richtige Beziehung zu führen." Bella auch? Zu viert begeben sich die Ex-Paare zu einer Paartherapie. Dort sagt der Hamburger noch mal, dass das Fremdgehen "hätte nicht sein müssen, weil du eine tolle Frau bist und das nicht verdient hast". In der Villa erfährt der Rest derweil, dass es vier Auszüge auf einen Strich geben wird. Gab's noch nie bei "Ex on the Beach"! Ex on the Beach Neue Ex bei "EOTB" hat sexy Mission: "Ich will schauen, wie weit er geht!" Noch immer super sauer auf Ex Paulina (26) ist Yasin (31), weil sie seinen Flirt Carina (23) heimschickte. "Ich bin nicht bereit, mit Paulina jemals wieder ein Wort zu wechseln. Sie hat mir gestern mein Herz gebrochen, drauf rumgetrampelt und es weggekickt, als wäre es nichts. Der Mensch ist für mich tot, er existiert nicht mehr." Paulina selbst erklärt später, dass sie die Nebenbuhlerin rausgewählt hat, weil sie sich zwischen Yasin und sie geschmissen hätte. "Ich werde ihn immer über alles lieben." Ex on the Beach 2023: "Ist die Anastasia weg, liegt schon die Nächste da" Bocc (24) und Beverly (30) machen rum. Doch er lässt sie wenig später fallen. © Screenshot/RTL Bocc (24) hat gleichzeitig eine Anziehung zu Beverly (30) und fragt sich: "Ich weiß nicht, ob es ihre schönen Brüste sind." Sie chillen zusammen auf dem Daybed, küssen sich innig. "Ach, so schnell geht das: Ist die Anastasia weg, liegt schon die Nächste da", stellt Jessica (22) fest. Als Anastasia aber nach der Therapiestunde zurückkehrt, ist Bocc hin und weg von ihr. Zum Leidwesen von Beverly, die "komplett raus für mich" sei. "Platz 1 ist Anastasia, Beverly muss runtergestuft werden", sagt der Mechatroniker hart. Und der "Wolf" Germain (24) gesteht Jessica auch noch, dass sich bei ihm Gefühle für sie entwickeln, weshalb die Bottroperin erst mal Reißaus nimmt. Dann wird auch schon die Finalfolge 18 eingeläutet. In der Vorschau sieht man, dass Paulina und Yasin zu einer viertelstündigen Aussprache geschickt werden. Und dabei fliegen ordentlich die Fetzen! Germain (24) und Jessica (22) gönnen sich die Badewanne. © Screenshot/RTL Folge 17 und alle weiteren bisherigen Episoden von "Ex on the Beach" seht Ihr auf Abruf bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL