Sorge um Melanie Müller: Ballermann-Star im Krankenhaus

Leipzig/Mallorca (Spanien) - Mehrmals pro Woche tritt Melanie Müller (35) auf Mallorca auf, um das Partyvolk am Ballermann in Stimmung zu bringen. Nun hat es sie aber umgehauen - samt Krankenhausaufenthalt.

Grund ist nach eigenen Aussagen eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung. Mehrmals musste die derzeit auf der Mittelmeerinsel weilende Sächsin schon in eine Balearenklinik, um am Tropf zu hängen, wovon sie Fotos auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte.

Nach eigenen Aussagen leidet sie an einer Gastritis, also einer Magenschleimhautentzündung. © Instagram/melanie.mueller_offiziell

Melanie Müllers Promi-Stern ging 2013 als "Bachelor"-Kandidatin auf. Es folgten die Teilnahmen an diversen weiteren TV-Formaten wie dem Dschungelcamp, "Das große Backen", "Like Me - I'm Famous", "Promis unter Palmen" und Promi BB.

In den jüngsten Monaten sorgte die gebürtige Oschatzerin aber eher für negative Schlagzeilen.

So wird gegen die zweifache Mutter wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, da sie im vergangenen Jahr bei einem Auftritt mehrfach den rechten Arm nach oben streckte. Dies sei kein "Hitlergruß", sondern ein Anheizer für die Gäste gewesen, einfach "ein beschissener Zufall", wie sie TAG24 damals sagte.

Es folgten Razzien in ihrem Wohnhaus im Leipziger Norden sowie in einem Gebäude, in dem sie und ihr Partner Andreas Kunz (53), dem Verbindungen in die rechte Szene nachgesagt werden, Büroräume besitzen. Erst Mitte August fand eine weitere Durchsuchung in ihrem Haus statt, für die das Finanzamt zuständig war. Die genauen Hintergründe sind unbekannt.

Zudem tobt seit Monaten ein Streit mit Noch-Ehemann Mike Blümer (56) um die gemeinsamen Kinder Mia Rose (5) und Matty (3). Auch er hat mittlerweile eine neue Partnerin: Katharina Kahmann, Müllers ehemals beste Freundin.