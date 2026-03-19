HadeB-Melissa spricht über ihre Depressionen: "Habe mich von Menschen gelöst"
Hamburg - Emotionale, nachdenkliche Worte: Melissa (32) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat anlässlich ihres anstehenden Geburtstags auf ihr vergangenes Lebensjahr zurückgeblickt.
"In genau einer Woche werde ich 33. Und wenn ich zurückblicke, fühlt es sich manchmal so an, als wäre ich noch genau dort, wo ich vor einem Jahr stand. Aber wenn ich wirklich ehrlich hinschaue, weiß ich: Das stimmt nicht", schrieb sie zu einer Bilderreihe mit zahlreichen Fotos.
Die alleinerziehende Mutter weiter: "Ich stehe heute an einem ganz anderen Punkt. Es ist meine erste richtige Woche nach meiner Wiedereingliederung. Und ich bin heiler, als ich es vor einem Jahr war. Mehr bei mir. Weniger im Außen."
Vor knapp zwei Jahren hatte die 32-Jährige offenbart, an Depressionen erkrankt zu sein - mit Folgen auch für ihr Umfeld: "Ich habe mich von Menschen gelöst, die mir nicht gutgetan haben - auch von denen, von denen ich dachte, ich könnte nie ohne sie. Und ja … Das war verdammt unbequem", betonte sie.
Sie sei nun nicht mehr "die Mama Melissa", sondern auch eine "Frau, die sich Zeit für sich nimmt. Für ihre Interessen. Für ihr Leben", wie die frühere Kuppelshow-Kandidatin es ausdrückte.
HadeB-Melissa wünscht sich nichts zum Geburtstag: "Ich habe alles"
Ihr Wandel passe nicht jedem, unterstrich sie. "Weil ich nicht mehr funktioniere. Nicht mehr für alles und jeden verfügbar bin. Nicht mehr klein bleibe, damit andere sich größer fühlen. Und trotzdem ist da manchmal noch diese leise Stimme, die zweifelt. Die sagt: Du bist noch nicht weiter", so die Norddeutsche.
Doch trotz dieser Stimme wisse sie, dass sie doch weiter sei. "Ich bin gewachsen. Ich bin gesünder geworden. Auch wenn es nicht immer laut war. Auch wenn es nicht jeder gesehen hat", bekräftigte die 32-Jährige.
Deshalb wünsche sie sich auch nichts zu ihrem anstehenden Geburtstag. Melissa abschließend: "Ich habe alles, was ich brauche. Meine Familie. Meine Menschen. Und vor allem: mich. Und ich glaube … Genau hier fängt mein echtes Leben erst an."
Titelfoto: Instagram/melissa_aufdenerstenblick