HadeB-Melissa spricht über ihre Depressionen: "Habe mich von Menschen gelöst"

Hamburg - Emotionale, nachdenkliche Worte: Melissa (32) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat anlässlich ihres anstehenden Geburtstags auf ihr vergangenes Lebensjahr zurückgeblickt.

Melissa (32) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich mit nachdenklichen Worten auf Instagram gemeldet. © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

"In genau einer Woche werde ich 33. Und wenn ich zurückblicke, fühlt es sich manchmal so an, als wäre ich noch genau dort, wo ich vor einem Jahr stand. Aber wenn ich wirklich ehrlich hinschaue, weiß ich: Das stimmt nicht", schrieb sie zu einer Bilderreihe mit zahlreichen Fotos.

Die alleinerziehende Mutter weiter: "Ich stehe heute an einem ganz anderen Punkt. Es ist meine erste richtige Woche nach meiner Wiedereingliederung. Und ich bin heiler, als ich es vor einem Jahr war. Mehr bei mir. Weniger im Außen."

Vor knapp zwei Jahren hatte die 32-Jährige offenbart, an Depressionen erkrankt zu sein - mit Folgen auch für ihr Umfeld: "Ich habe mich von Menschen gelöst, die mir nicht gutgetan haben - auch von denen, von denen ich dachte, ich könnte nie ohne sie. Und ja … Das war verdammt unbequem", betonte sie.

Sie sei nun nicht mehr "die Mama Melissa", sondern auch eine "Frau, die sich Zeit für sich nimmt. Für ihre Interessen. Für ihr Leben", wie die frühere Kuppelshow-Kandidatin es ausdrückte.