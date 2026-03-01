HadeB-Melissa äußert sich nach Rosenkrieg zu ihrem Liebesleben
Hamburg - Lebenszeichen von Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": Die 32-Jährige, um die es nach der Schlammschlacht mit Ex-Mann Philipp (39) ruhig geworden war, hat sich mal wieder in größerem Umfang bei ihren Fans gemeldet.
Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram ging die Norddeutsche, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, unter anderem auf ihren aktuellen mentalen Zustand ein - mit hoffnungsvollen Worten.
"Es gibt gute Tage, aber auch mal schlechte, jedoch fühle ich mich auch an den schlechten Tagen sehr stabil und darum geht es doch, dass man gerade dann den Boden unter den Füßen nicht verliert", verdeutlichte die alleinerziehende Mutter.
Mittlerweile könne sie, nachdem sie sich im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Erkrankung über einen längeren Zeitraum in einer Tagesklinik behandeln lassen hatte, auch wieder ihrem Job im sozialen Bereich nachgehen. "Ich bin in der Wiedereingliederung", unterstrich Melissa.
Nachdem sie in der Vergangenheit mit ihrer Männerwahl kein Glück gehabt hatte, sprach die 32-Jährige auch über ihren aktuellen Beziehungsstatus - sie bestätigte auf die entsprechende Frage, dass sie weiterhin Single sei.
Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat keine Lust mehr auf Drama
Dass sie ihr Zuhause lediglich mit ihrem fünfjährigen Sohn teile, sei aber kein Problem für sie. "Ich muss nicht mit jemandem zusammen sein, damit mein Leben lebenswert ist. Ganz im Gegenteil", betonte die frühere Kuppelshow-Kandidatin.
Auf die Frage eines Fans, ob Melissa sich denn selbst daten würde, wenn sie könnte, hatte die Niedersächsin allerdings eine klare Antwort: "Na klar würde ich mich selbst daten! Ich denke, das sollte Grundvoraussetzung sein, wenn man im Dating-Game steckt?"
Auch wenn sie ihren "Mr. Right" noch nicht gefunden hat, sei eine Sache für das Nordlicht klar: Auf Drama hat sie keine Lust mehr! "Mein früheres Jugend-Ich fand das Drama damals spannend. Und mein heutiges Ich bevorzugt ganz klar den Frieden", so Melissa abschließend.
Titelfoto: Instagram/melissa_aufdenerstenblick