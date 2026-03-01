HadeB-Melissa äußert sich nach Rosenkrieg zu ihrem Liebesleben

Hamburg - Lebenszeichen von Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" : Die 32-Jährige, um die es nach der Schlammschlacht mit Ex-Mann Philipp (39) ruhig geworden war, hat sich mal wieder in größerem Umfang bei ihren Fans gemeldet.

Melissa (32) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat auf Instagram eine Fragerunde mit ihren Fans veranstaltet. © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram ging die Norddeutsche, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, unter anderem auf ihren aktuellen mentalen Zustand ein - mit hoffnungsvollen Worten.

"Es gibt gute Tage, aber auch mal schlechte, jedoch fühle ich mich auch an den schlechten Tagen sehr stabil und darum geht es doch, dass man gerade dann den Boden unter den Füßen nicht verliert", verdeutlichte die alleinerziehende Mutter.

Mittlerweile könne sie, nachdem sie sich im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Erkrankung über einen längeren Zeitraum in einer Tagesklinik behandeln lassen hatte, auch wieder ihrem Job im sozialen Bereich nachgehen. "Ich bin in der Wiedereingliederung", unterstrich Melissa.

Nachdem sie in der Vergangenheit mit ihrer Männerwahl kein Glück gehabt hatte, sprach die 32-Jährige auch über ihren aktuellen Beziehungsstatus - sie bestätigte auf die entsprechende Frage, dass sie weiterhin Single sei.