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Nachdenkliche Worte: Auf diese Frage findet "HadeB"-Melissa keine Antwort

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Auf Instagram sprach die Kuppelshow-Kandidatin offen über ihre Gefühle.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Ein Schatten, der sie stets begleitet: Vor rund zwei Jahren machte Melissa (33) von "Hochzeit auf den ersten Blick" öffentlich, dass sie an Depressionen leidet. Seitdem gewährt sie ihren Fans immer wieder Einblick in ihr Seelenleben.

Melissa (33) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat Einblick in ihr Seelenleben gegeben.
Melissa (33) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat Einblick in ihr Seelenleben gegeben.  © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

So auch am Samstagabend: Auf ihrem Kanal veröffentlichte die 33-Jährige ein kurzes Video von sich während einer Wanderung in der Natur. Dazu schrieb die alleinerziehende Mutter nachdenkliche Zeilen - zu einem Thema, über das sie schon seit Wochen nachdenke und keine Antwort finde.

Im Kern ging es um die hypothetische Frage, wie sie einem Menschen, den sie gerade erst kennenlerne, gewisse Dinge über sich erklären könne - zum Beispiel, dass sie generell glücklich sei, "aber trotzdem manchmal traurig werde", ohne dass es immer einen Grund dafür brauche.

Oder dass sie nach außen hin stark wirke, klar wisse, was sie wolle und sich innerlich trotzdem manchmal verliere. "Oder dass ich Menschen liebe, Gespräche, Nähe, aber genauso diese Momente brauche, in denen ich einfach nur bei mir bin", führte sie aus.

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Wie könne sie jemandem erklären, dass sie auf der einen Seite für Menschen da sei, andere auffange und für sie stark sei, während sie sich selbst dabei manchmal vergesse, fragte die Norddeutsche, ohne eine wirkliche Antwort zu erwarten.

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt Einblick in ihr Seelenleben

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" spricht offen über Gefühle

Die frühere Kuppelshow-Kandidatin hat auf Instagram offen über ihre Gefühle gesprochen.
Die frühere Kuppelshow-Kandidatin hat auf Instagram offen über ihre Gefühle gesprochen.  © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Auf der einen Seite liebe sie ihr Leben, ihr "Mama-Sein", ihre Freiheit und sich selbst, und trotzdem wünsche sie sich manchmal "jemanden, der bleibt", verdeutlichte die frühere Kuppelshow-Kandidatin.

Wenn sie jemanden liebe, dann liebe sie "tief" und "so richtig", doch genau das mache sie manchmal so verletzlich, unterstrich die Mutter eines fünfjährigen Sohnes.

Schlussendlich sei das Leben eben nicht nur schwarz oder weiß, und sie nicht nur stark oder nur weich - "sondern alles gleichzeitig", wie Melissa abschließend bilanzierte.

Titelfoto: Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

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