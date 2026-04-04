Nachdenkliche Worte: Auf diese Frage findet "HadeB"-Melissa keine Antwort

Hamburg - Ein Schatten, der sie stets begleitet: Vor rund zwei Jahren machte Melissa (33) von "Hochzeit auf den ersten Blick" öffentlich, dass sie an Depressionen leidet . Seitdem gewährt sie ihren Fans immer wieder Einblick in ihr Seelenleben.

Melissa (33) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat Einblick in ihr Seelenleben gegeben. © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

So auch am Samstagabend: Auf ihrem Kanal veröffentlichte die 33-Jährige ein kurzes Video von sich während einer Wanderung in der Natur. Dazu schrieb die alleinerziehende Mutter nachdenkliche Zeilen - zu einem Thema, über das sie schon seit Wochen nachdenke und keine Antwort finde.

Im Kern ging es um die hypothetische Frage, wie sie einem Menschen, den sie gerade erst kennenlerne, gewisse Dinge über sich erklären könne - zum Beispiel, dass sie generell glücklich sei, "aber trotzdem manchmal traurig werde", ohne dass es immer einen Grund dafür brauche.

Oder dass sie nach außen hin stark wirke, klar wisse, was sie wolle und sich innerlich trotzdem manchmal verliere. "Oder dass ich Menschen liebe, Gespräche, Nähe, aber genauso diese Momente brauche, in denen ich einfach nur bei mir bin", führte sie aus.

Wie könne sie jemandem erklären, dass sie auf der einen Seite für Menschen da sei, andere auffange und für sie stark sei, während sie sich selbst dabei manchmal vergesse, fragte die Norddeutsche, ohne eine wirkliche Antwort zu erwarten.