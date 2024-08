Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" meldet sich zurück: "Es ist schon komisch"

Hamburg - Lange haben Fans nichts mehr von Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" gehört. Doch wieso ist es eigentlich so still auf dem Instagram -Account des Reality-TV-Stars geworden?

Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich nach einem Familien-Urlaub auch noch eine Social-Media-Pause gegönnt. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

"Da bin ich wieder!", begann die Norddeutsche am Wochenende fröhlich eine Story. "Lang, lang ist es her, dass wir uns gehört haben und es ist schon ein bisschen komisch, wieder in die Storys zu quatschen", gab sie dabei zu.

Die Frage ihrer Fans danach, wo sie eigentlich in den vergangenen Wochen war, nahm die 31-Jährige dabei auch schon gleich vorweg: "Ich habe eine Auszeit gebraucht", lautete Melissas einfache Antwort.

Ihr Handy habe sie kurzentschlossen zur Seite gelegt, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern.

Doch nun scheint sie voller Elan wieder zurück zu sein in den sozialen Netzwerken zu sein. Für sie stehe ein ganz normaler Samstag an, mit einem Play-Date für ihren Sohn "Mucki", Hausarbeit und dem Dreh von Werbe-Content.

Ganz nebenbei verriet sie auch, dass es für ihren Sohn an diesem Wochenende zu einem Treffen mit Ex-Mann Philipp gehe ...