So geht es Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" nach ihrer dramatischen Trennung

Jetzt wohnen sie und ihr Sohn "Mucki" wieder zu zweit in dem Haus nahe Hamburg.

Erst Ende Februar hatte Melissa die überraschende Trennung von ihrem damaligen Freund, den sie auf das Pseudonym "Leander" getauft hatte, bekannt gegeben. Bis dato hatte sich Melissa immer nur überglücklich zu ihrem neuen Leben als Patchwork-Mutter geäußert. Doch dann sprach sie plötzlich davon, in der Beziehung Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Sie habe die Polizei gerufen und schließlich einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.

"In den letzten Wochen und Monaten gibt es immer wieder Phasen und Momente, wo ich mich ganz bewusst zurückziehe, da es mir einfach nicht gut geht", schrieb sie jetzt ihren rund 82.000 Followern in einem ersten Statement.

Das sei auch der Grund dafür, dass man aktuell etwas weniger von ihr höre als früher. "In diesen Momenten entscheide ich mich bewusst, offline zu bleiben, um genügend Kraft für den Alltag als alleinerziehende Mama zu haben." Die letzten Jahre seien schließlich nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.

Damit meint Melissa wohl auch ihre Kurzzeit-Ehe und den anschließenden Rosenkrieg mit Philipp (36), dem sie in der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben hatte.

"Würdest du noch mal heiraten?", wollte da noch ein User in ihrem Q&A wissen. Melissa postete als Antwort ein Foto, das sie in ihrem Hochzeitskleid zeigt und schrieb: "Ich sag mal so, sag niemals nie."