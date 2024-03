"HadeB"-Melissa wirft Ex Philipp Gewalt und Drogenkonsum vor!

So sei die erste Zeit nach der "Traumhochzeit" sehr schön gewesen. Nach vier Monaten seien die beiden zusammengezogen, bereits kurze Zeit später sei das Thema Kinder aufgekommen. "Ich hätte noch warten können, von meinem Mann war der Wunsch aber größer", erzählte die 30-Jährige.

In einem YouTube-Video , das am gestrigen Dienstag auf dem Kanal " Fundbüro der Liebe " veröffentlicht wurde, spricht die Buxtehuderin ausführlich über die gescheiterte Ehe mit Ex-Mann Philipp (36), den sie im Januar 2019 einst erst vor dem Traualtar kennengelernt hatte.

Einst wirkten die beiden Kuppelshow-Kandidaten glücklich, doch jetzt macht Melissa dem 36-Jährigen heftige Gewalt- und Drogenvorwürfe. (Archivfoto) © Screenshot/Instagram, philipp_aufdenerstenblick

Zudem habe sie eines Tages Drogen bei ihrem Ehemann gefunden: "Ein großer Tiefpunkt war, (...) als ich in seiner Jackentasche eine kleine Dose gefunden habe, in der weißes Pulver war." Sie habe sich dazu entschlossen, die Dose in den Müll zu werfen und zu schweigen.



Wenig später sei die Situation aber erneut eskaliert, er wieder handgreiflich geworden. "Ich hab' mich in unser Bad eingeschlossen und die Polizei gerufen. Ich habe bitterlich geweint und wollte einfach nur, dass jemand kommt und mir hilft", verdeutlichte Melissa.

Philipp habe die Wohnung daraufhin zehn Tage lang nicht betreten dürfen. Nachdem er Reue gezeigt hatte, habe sie sich jedoch "wieder einlullen lassen", so die 30-Jährige. Wenig später habe sie dann jedoch erfahren müssen, dass er "nicht die treueste Seele" sei, woraufhin sie die Beziehung beendet habe.

Traurig: Ganz am Ende der offenbar schon etwas länger zurückliegenden Dreharbeiten schwärmt Melissa von ihrem neuen Leben mit "Leander", den sie als "total liebevollen, fürsorglichen Partner" beschreibt - wenig später ging auch diese Liebe in die Brüche.

Philipp reagierte bereits auf die Vorwürfe. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Ich liebe mein Leben. Habe lange nicht mehr so gelacht wie heute." Stellung beziehen wolle er nicht, da er seine Vergangenheit hinter sich gelassen habe.