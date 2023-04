Wink mit dem Zaunpfahl: Ist HadeB-Melissa gar kein Single mehr?

Hamburg - Die einstige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa (30) hält sich in Sachen Liebesleben in der Öffentlichkeit eigentlich lieber zurück. Jetzt erhielten ihre Instagram-Follower allerdings doch einen Wink mit dem Zaunpfahl. Ist sie womöglich gar kein Single mehr?

Ist Melissa (30) wieder glücklich vergeben? © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Die 30-Jährige ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder gar nach einem Haus. Allerdings nicht in Hamburg, sondern in ihrer Heimat.

Ihre Fans fragten am Samstag in einem Q&A in ihrer Instagram-Story nach einer "Roomtour" der künftigen Bleibe, doch die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin lehnte ab. "Vielleicht, wenn wir noch gar nicht eingezogen sind, denn schlussendlich möchte ich es ganz gerne privater halten. Liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass wir nicht zu zweit dort einziehen."

Aha? Ist Melissa etwa wieder glücklich vergeben? Das können ihre Follower nur vermuten. Weiter erklärte sie sich leider nicht zu dem Thema.

Vor Kurzem plauderte allerdings ihr Ex Philip (36) auf Instagram aus, dass es wohl einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. "Ich bin gespannt, wer das diesmal ist und ob er meinem Sohn guttut", erklärte der 36-Jährige.

"Peter", den vorherigen Lebensgefährten der 30-Jährigen, habe er nicht kennengelernt.