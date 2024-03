Menowin Fröhlich wegen "dämlichen" Vorfalls erneut vor Gericht: So lautet das Urteil!

Bensheim - Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich (36) abermals straffällig wurde . Am Mittwoch wurde vor dem Amtsgericht Bensheim ( Südhessen ) jetzt das Urteil gesprochen.

Der ehemalige DSDS-Star Menowin Fröhlich (36) wurde am gestrigen Mittwoch am Amtsgericht Bensheim verurteilt. © Montage: Arne Dedert/dpa, Henning Kaiser/dpa

Laut der Anklageschrift war Menowin Fröhlich am 16. März 2023, um 18.01 Uhr in Lautertal auf ein Tankstellengelände gefahren, hatte den Verkaufsraum betreten und Süßigkeiten gekauft. So berichtet es die Bild-Zeitung.



Problem dabei: Laut eigener Aussage hat Menowin noch nie einen Führerschein besessen!

Ein Polizist, der sich gerade auf seinem Heimweg von der Arbeit befand, hatte den ehemaligen Bohlen-Schützling zufällig erkannt, ließ in der Folge die Aufnahmen der Videoüberwachung der Tankstelle sichern und erstattete anschließend Anzeige.

Bei der Verhandlung am Mittwoch erklärte Menowins Pflichtverteidigerin: "Herr Fröhlich räumt den Anklagevorwurf ein." Sein Sohn hätte Fußballtraining gehabt, wohin ihn seine Frau gefahren habe. Daraufhin hätte Menowin im Auto ein Telefongespräch per Freisprechanlage geführt, sei auf dem Fahrersitz sitzen geblieben und die 500 Meter bis zur Tankstelle selbst gefahren.

Verstanden hat diese Erklärung bis auf Menowin selbst wohl niemand, und auch der Richter entgegnete: "Ich habe es nicht kapiert." Dementsprechend lautet das Urteil: acht Monate Freiheitsstrafe - auf Bewährung (Urteil noch nicht rechtskräftig). Dabei wurde ihm seine aktuelle Suchttherapie strafmildernd angerechnet.