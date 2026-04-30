Zum neunten Mal! Menowin Fröhlich sorgt vor erster DSDS-Liveshow für Schlagzeilen
Köln - Inmitten der Vorbereitungen auf die erste "DSDS"-Liveshow kann Menowin Fröhlich freudige Nachrichten verkünden: Der 38-Jährige wird zum neunten Mal Vater!
In einem aktuellen RTL-Interview ließ der Sänger, der die Castingshow vor 16 Jahren mit dem Vize-Titel beendete und in der aktuellen Staffel erneut antreten darf, selbst die Baby-Bombe platzen.
"Wir kriegen ein Baby!", teilte er in dem Gespräch freudig mit. Für ihn und seine Freundin Ronja ist es das erste gemeinsame Kind. Drei Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus seiner Ehe mit seiner Ex-Partnerin Şenay Ak (35).
In seinem Statement gegenüber dem Kölner Sender gab Menowin gleich noch ein paar weitere Details preis. Das Paar bekomme eine Tochter. "Sie soll Mavie-Soleyn heißen und wird im August dann das Licht der Welt erblicken", erklärte Fröhlich.
Gleichzeitig betonte er: "Es war ein Wunschbaby. Wir freuen uns tierisch darauf." Bald erneut Vater zu werden, fühle "sich schon richtig gut an".
Tatsächlich überschlagen sich für den gebürtigen Münchener in diesen Tagen die Ereignisse.
Menowin Fröhlich bereits zum dritten Mal bei "DSDS" dabei
Abseits des privaten Glücks steht Menowin nämlich auch noch ein berufliches Highlight bevor. Am Dienstag (28. April) tritt er ab 20.15 Uhr bei RTL in der ersten von drei "DSDS"-Liveshows auf - ein Spagat zwischen Lampenfieber und Vaterfreuden.
Der Sänger war 2005 zum ersten Mal vor Jury-Boss Dieter Bohlen (72) getreten, schied damals aber bereits früh aus.
2010 nahm er erneut teil und kam bis ins Finale, wo er am Ende völlig überraschend gegen Mehrzad Marashi (45) verlor. In diesem Jahr erhielt er seine dritte Chance.
Seine Familie war in der aktuellen Staffel sogar schon ein großes Thema. Eigentlich kam Menowin nur als Begleitung seiner Tochter Jiepen mit zum Casting. Doch die 17-Jährige scheiterte. Dann ließ Bohlen ihren Vater nochmal vorsingen.
Menowin lieferte ab und erhielt von der Jury sofort ein Ticket für die nächste Runde. Dass er seiner Teenie-Tochter die Show stahl und sich selbst für eine erneute Teilnahme entschied, hatte in den sozialen Netzwerken allerdings für eine Welle der Entrüstung gesorgt.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius