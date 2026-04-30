Zum neunten Mal! Menowin Fröhlich sorgt vor erster DSDS-Liveshow für Schlagzeilen

Köln - Inmitten der Vorbereitungen auf die erste " DSDS "-Liveshow kann Menowin Fröhlich freudige Nachrichten verkünden: Der 38-Jährige wird zum neunten Mal Vater!

Sänger und TV-Bekanntheit Menowin Fröhlich (38) wird zum neunten Mal Vater. © RTL / Stefan Gregorowius

In einem aktuellen RTL-Interview ließ der Sänger, der die Castingshow vor 16 Jahren mit dem Vize-Titel beendete und in der aktuellen Staffel erneut antreten darf, selbst die Baby-Bombe platzen.

"Wir kriegen ein Baby!", teilte er in dem Gespräch freudig mit. Für ihn und seine Freundin Ronja ist es das erste gemeinsame Kind. Drei Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus seiner Ehe mit seiner Ex-Partnerin Şenay Ak (35).

In seinem Statement gegenüber dem Kölner Sender gab Menowin gleich noch ein paar weitere Details preis. Das Paar bekomme eine Tochter. "Sie soll Mavie-Soleyn heißen und wird im August dann das Licht der Welt erblicken", erklärte Fröhlich.

Gleichzeitig betonte er: "Es war ein Wunschbaby. Wir freuen uns tierisch darauf." Bald erneut Vater zu werden, fühle "sich schon richtig gut an".

Tatsächlich überschlagen sich für den gebürtigen Münchener in diesen Tagen die Ereignisse.