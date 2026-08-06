"War für sie da": Tochter äußert sich zur bitteren Liebes-Pleite von Sängerin Michelle
Köln - Die Trennung von Michelle (54) und ihrem Verlobten Eric Philippi (29) erschütterte vor wenigen Wochen die Promi-Welt. Verlassen konnte sich die Schlager-Queen in dieser schweren Zeit vor allem auf ihre Tochter.
"Ich war sehr viel für sie da und habe sie sehr unterstützt. Das tue ich auch weiterhin", erklärte Marie Reim (26) im Gespräch mit dem "Berliner Kurier". Ergänzend fügte die Blondine hinzu: "Sie weiß, dass sie auf mich zählen kann, wenn sie mich braucht."
Zu den genauen Hintergründen für das Liebes-Aus, das nur wenige Wochen nach Erics zweitem Heiratsantrag im Rahmen von Michelles Tournee-Abschied in der Berliner Uber Arena publik wurde, äußerte sich Marie allerdings nicht.
Insgesamt vier Jahre lang waren die 54-Jährige und ihr 25 Jahre jüngerer Schlager-Kollege ein Paar. Im Mai bestätigte Philippi gegenüber "Bild" das Beziehungsende. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt", erklärte er damals. Für beide sei die Situation sehr belastend.
Mittlerweile hat sich Michelle nicht nur privat, sondern auch beruflich neu orientiert. Ihr Mikrofon hat die "Wer Liebe lebt"-Interpretin an den Nagel gehängt, stattdessen möchte sie unter dem Namen "Wakan" als spirituelle Heilerin arbeiten.
Hoher Altersunterschied auch bei Marie Reim und ihrem Ex-Fußballer
Auch dabei wird sie von ihrer Tochter, die mit Titeln wie "Naiv" und "Liebesfieber" selbst in der Schlager-Branche erfolgreich ist, unterstützt. "Sie soll das machen, womit sie glücklich ist und womit sie sich wohlfühlt, dann bin ich auch glücklich", stellt Marie klar.
Die 26-Jährige hat ihr Liebesglück indes bereits gefunden. Seit Frühling 2025 ist sie mit dem ehemaligen Fußball-Torwart Raphael Wolf (u.a. Werder Bremen) liiert. Der 38-Jährige fungiert auch als Maries Manager.
Einen hohen Altersunterschied gibt es auch bei den beiden. Es sind zwar keine 25 Jahre wie bei Michelle und Eric, aber immerhin noch zwölf. Darauf angesprochen betonte die Blondine: "Liebe kennt kein Alter, keinen Altersunterschied."
Über die Zusammenarbeit mit ihrem Partner sagte sie außerdem: "Man kann das gar nicht trennen, ein radikaler Cut geht nicht, das ist schwierig. Aber wir kommen damit gut klar."
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, Instagram/mariereim_official (Screenshot)