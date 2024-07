Mit Baby gesichtet: Vanessa Hudgens ist Mutter geworden!

Vanessa Hudgens (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden. © Michael Tran/AFP

Seit November 2020 sind Vanessa Hudgens und Cole Tucker offiziell ein Paar, gaben sich im Dezember 2023 das Jawort. Dann kam die Überraschung auf dem roten Teppich bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen: In einem eleganten, eng anliegenden Vera-Wang-Kleid mit rundem Bauch und strahlendem Gesicht ließ die 35-Jährige die Babybombe platzen.

Jetzt hießen die Schauspielerin und der Sportler ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen.

Am Mittwoch entdeckten Paparazzi die frischgebackenen Eltern beim Verlassen eines Krankenhauses in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen Vanessa mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm im Rollstuhl sitzend. Von einer Pflegekraft wird die "Beastly"-Darstellerin zum Auto geschoben, Ehemann Tucker samt Gepäck direkt dahinter.

Die gebürtige US-Amerikanerin ist offensichtlich sehr vernarrt in ihr kleines Bündel, kuschelt es immer wieder und drückt es zärtlich an sich. Das Geschlecht und der Name des Babys sind nicht bekannt.