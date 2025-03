Model Betty Taube mit krasser Beichte: Waffen und Sprengstoff beim "Polenmarkt" geklaut

Berlin - Betty Taube (30) hat eine bewegte Kindheit und Jugend hinter sich. Nun gab die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Einblicke in ihre wilden Jahre in der brandenburgischen Provinz.

Taube wuchs in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland auf, nach Polen ist es von der 7000-Einwohner-Stadt nur ein Katzensprung. Das berichtete das Model in dem Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" von Radio Fritz.

Im Jahr 2014 nahm Betty Taube an "Germany's Next Topmodel" teil. © Sebastian Gollnow/dpa

Zum Einsatz seien die Böller zum Beispiel an Bushaltestellen oder Gullydeckeln gekommen. Sogar die Feuerwehr habe wegen ihrer Gang schon ausrücken müssen. Doch auch wenn Betty heute über ihren jugendlichen Leichtsinn lachen kann, war vieles nicht leicht für sie in jungen Jahren.

Als das Model zehn Jahre alt war, wurde sie von ihrer Mama getrennt und lebte bis zu ihrem 18. Lebensjahr in verschiedenen Kinderheimen.

Taubes Mutter war alkoholabhängig und psychisch krank. Weil die inzwischen verstorbene Frau ihre Tochter auch misshandelte, schritt schließlich das Jugendamt ein.

Ihre chaotische Jugendclique habe ihr daher vor allem auch Halt und Geborgenheit gegeben, betonte die Berlinerin. "Das ist meine Ersatzfamilie gewesen."

In der Podcast-Reihe "OKF-Ortskontrollfahrt" berichten Promis von ihren Heimatorten in Ostdeutschland und wie es war, dort aufzuwachsen. So erinnerte sich Rapper Finch (34) zurück an den besten Döner in Fürstenwalde, GNTM-Kandidat Frieder Sell (26) schwärmte vom Wasser an der Mecklenburgischen Seenplatte.