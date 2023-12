Model Felix Nieder trägt Rock und setzt damit Zeichen für Kinder: "Habe große Sorge"

"Gerade, wenn so viele Kinder bei einer Sendung zuschauen, muss man einfach ein Statement setzen und zeigen: Ihr dürft so sein, wie ihr wollt", betont der Autor von "Als mein schwules Ich starb". "Keinem Kind soll das widerfahren, was meinem zwölfjährigen Ich passiert ist. Egal welches Geschlecht, egal ob schwul, lesbisch - niemand soll sich diskriminiert fühlen."

Und besonders die kleinen Teilnehmer schien der glamouröse Look zu begeistern. Kurz vor Beginn der Backstage-Show habe ihn ein etwa zehn bis zwölfjähriger Junge abgepasst und gesagt: "Wow, du siehst aber toll aus. Das ist ein ganz cooles Outfit." "Das hat mir einfach wieder gezeigt, das Kinderseelen rein sind und wir erst später durch Gesellschaft, Job, Schule oder Wirtschaft geprägt werden", so Nieder.

"Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich ein Statement setzen möchte. Ich wollte gerade an diesem Abend sehr genderfluid kommen. Denn für mich ist es wichtig, gerade diverse Kinder zu repräsentieren", erklärte er und entschied sich schließlich für einen ausladenden nachtblauen Glitzer-Tüllrock von Dawid Tomaszewski, um damit alle Blicke auf dem roten Teppich auf sich zu ziehen.

Nicht nur als Telefonist wurde Felix Nieder eingeladen, wie er im Gespräch verriet. Gemeinsam mit " Germany's Next Topmodel "-Gewinnerin Kim Hnizdo (27) moderierte der 30-Jährige die Backstage-Show des jährlichen ZDF -Spendenformats.

V.l.n.r.: Felix Nieder, Younes Zarou, Cathy Hummels, Riccardo Basil, Twenty4Tim, Domitila Barros und Kim Hnizdo bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. © privat (Bildmontage)

Was ihn bei seinem "Ein Herz für Kinder"-Auftritt neben den insgesamt etwas über 21 Millionen Euro eingenommenen Spenden und der Art und Weise, wie Kinder denken, sehen und fühlen, am meisten berührte, sei die Begegnung mit der Holocaust-Überlebenden, Margot Friedländer (102) gewesen, die von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) an diesem Abend das "goldene Herz" überreicht bekam.

"Sie erzählte mir von früher, als homosexuelle Menschen verfolgt und ermordet wurden. Das hat mich so bewegt, weil es auch heute noch passiert in manchen Ländern", so der Elmshorner im TAG24-Gespräch.

"Ich habe große Sorge, dass sich das wiederholt. In Deutschland ist die Gefahr auch groß, gerade durch die AfD. Wer weiß, ob durch Cybermobbing nicht irgendwann wieder Morde entstehen", offenbarte er seine größte Angst.

Neben diversen Fernsehauftritten möchte Nieder sein Anliegen auch direkt an die Regierung tragen und setzt sich deshalb besonders in seiner Heimat Schleswig-Holstein politisch für Diversität und Akzeptanz an Schulen ein.