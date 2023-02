Model Lorena Rae offenbart ihr "Guilty Pleasure": "Eigentlich so eklig"

Diepholz - Zuletzt war es auf dem Instagram-Profil von Lorena Rae (28) ungewöhnlich still geworden. Am Samstag meldete sich das deutsche Supermodel bei ihren 1,8 Millionen Followern zurück.

"Ich esse seit anderthalb Jahren eigentlich kein Fleisch mehr. Wenn, dann sehr, sehr wenig und ausgewählt, weil es mich einfach nicht reizt. Aber jedes Mal, wenn ich bei Ikea vorbeifahre, möchte ich mir am liebsten drei, vier Hotdogs reinpfeifen", gestand sie.

"Gerade, nachdem ich längere Zeit extrovertiert sein musste, was ich grundsätzlich eigentlich nicht bin, mag ich es, langweilig zu sein und Events zu verpassen. Das ist für mich ein Weg, auf mich zu achten", unterstrich das Model.

Manchmal brauche sie einfach eine Pause von allen Dingen, verdeutlichte die 28-Jährige zudem. Für den Geburtstag ihrer Oma bleibe sie auch noch einen weiteren Tag in der Heimat, ehe es für sie zur Fashion Week nach Paris gehe.

"Ich hatte nichts Spannendes zu erzählen. Ich bin immer noch in Deutschland, um Zeit mit meinen Schwestern und meinem Bruder zu verbringen", berichtete die aus Diepholz ( Niedersachsen ) stammende Laufsteg-Schönheit in ihrer Story.

Obwohl besagte Hotdogs "eigentlich so eklig" seien und gegen alles sprechen würden, was sie möge, müsse sie immer dagegen ankämpfen, schwach zu werden. "Ich liebe die!", bekräftigte Lorena.

Sich selbst welche zu machen, sei zudem keine Option. "Nein, wenn man sie sich selbst macht, schmecken sie nicht so, wie bei Ikea. Man MUSS an dieser ranzigen Station vorbei und in diese eklige Röstzwiebel-Schale reinlöffeln. Ja, vielleicht mache ich das gleich", befürchtete sie einen Rückfall.

Auch Supermodels haben eben ihre Laster...