Model Lucy ist fassungslos: "Mädels, habt Ihr Lack gesoffen?"

Berlin/Kassel - Dating ist ein großes Thema für Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (" Rote Rosen "), auf Instagram befasst sie sich immer wieder damit. In ihrem jüngsten Reel wendet sich die 25-Jährige gleich zu Beginn an alle Frauen und ruft entrüstet: "Mädels, habt Ihr Lack gesoffen?"

Lucy Hellenbrecht (25) wurde als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Danach erklärt die Wahl-Berlinerin, die auch lange im nordhessischen Kassel wohnte, weshalb sie derart fassungslos ist.

"Du gehst auf ein Date, und Gott bewahre, es läuft gut! Ein toller Typ, aber so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern", schildert sie eine Dating-Situation, die sie vermutlich selbst zuvor erlebt hat. Die 25-Jährige ist schon seit einiger Zeit Single.

"Vielleicht liegt so eine Stimmung in der Luft für einen Kuss. Er ist aber total süß und so ein bisschen zurückhaltend und weiß nicht so ganz, ob er sich jetzt trauen soll", geht der Bericht der Berlinerin weiter.

Danach kommt Lucy auf den Punkt zu sprechen, der sie in Rage versetzt.