MontanaBlack im Dschungelcamp? Bei dieser Summe würde er ins Grübeln kommen

MontanaBlack (34) gehört zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands, ist finanziell unabhängig. Doch bei welcher Summe würde er ins Dschungelcamp gehen? (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Dabei kamen einige interessante Dinge ans Licht. So wollte ein User von dem 34-Jährigen wissen, wie es sei, finanziell unabhängig zu sein und nicht "normal" arbeiten gehen zu müssen.

Die sehr nachdenkliche Antwort des Streamers: "Ein Gefühl, an das man sich gewöhnt und das an Bedeutung verliert. Wie so vieles im Leben" - ungewöhnlich ernste Worte des Buxtehuders.

Dass sich Marcel Eris, wie der Twitch-Star bürgerlich heißt, finanziell wahrlich keine Sorgen machen muss, bewies seine Antwort auf die Frage, wie viel Geld er aktuell auf dem Konto habe: "Circa 100.000 Euro", entgegnete er.

Der frühere Drogenjunkie kann sich dementsprechend so ziemlich alles kaufen, was er will. Kein Wunder, dass die Schuhe, die er am häufigsten trägt, schlappe 800 Euro kosten, wie er auf Nachfrage eines Fans angab.

Eine Teilnahme am Dschungelcamp hätte der Bestseller-Autor also auf jeden Fall auch nicht nötig. Trotzdem antwortete er auf die Frage, ob er bei einer Anfrage von RTL zusagen würde, mit den Worten: "Für ein bis zwei Millionen würde ich überlegen" - na dann...