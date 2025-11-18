Nach Baby-News um Sarah Joelle Jahnel: Jetzt spricht sie erstmals über Papa des Kindes

Mallorca (Spanien) - Auf die Baby-News folgt die nächste PR-Bombe! Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) spricht vor laufenden TV-Kameras erstmals über den Vater ihres Neugeborenen.

Für Sarah Joelle Jahnel war die Zeit im "Sommerhaus der Stars" keine einfache. © RTL

Erst vor rund einer Woche hatte sich die ehemalige "DSDS"-Kandidatin aus heiterem Himmel bei ihren Fans gemeldet und verraten, ein zweites Mal schwanger zu sein.

Jetzt der nächste süße Paukenschlag! Mittendrin beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" kündigt die 36-Jährige auf Nachfrage von Frauke Ludowig (61) an, dass sie mit dem Papa ihres zweiten Kindes seit vier Monaten zusammen sei.

"Sarah, wer ist der Vater des Babys?", wollte das RTL-Urgestein von ihr wissen. "Ich bin mit dem Vater meines Kindes jetzt seit vier Monaten liiert. Ich bin sehr glücklich, danke der Nachfrage."

Sekunden zuvor hatte ihr frustrierter Ex-Freund Ersin im Studio (37) behauptet, dass es eigentlich nur ein "kleiner 22-jähriger Matrose" sein könne.