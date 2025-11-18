Nach Baby-News um Sarah Joelle Jahnel: Jetzt spricht sie erstmals über Papa des Kindes
Mallorca (Spanien) - Auf die Baby-News folgt die nächste PR-Bombe! Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) spricht vor laufenden TV-Kameras erstmals über den Vater ihres Neugeborenen.
Erst vor rund einer Woche hatte sich die ehemalige "DSDS"-Kandidatin aus heiterem Himmel bei ihren Fans gemeldet und verraten, ein zweites Mal schwanger zu sein.
Jetzt der nächste süße Paukenschlag! Mittendrin beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" kündigt die 36-Jährige auf Nachfrage von Frauke Ludowig (61) an, dass sie mit dem Papa ihres zweiten Kindes seit vier Monaten zusammen sei.
"Sarah, wer ist der Vater des Babys?", wollte das RTL-Urgestein von ihr wissen. "Ich bin mit dem Vater meines Kindes jetzt seit vier Monaten liiert. Ich bin sehr glücklich, danke der Nachfrage."
Sekunden zuvor hatte ihr frustrierter Ex-Freund Ersin im Studio (37) behauptet, dass es eigentlich nur ein "kleiner 22-jähriger Matrose" sein könne.
Hat Ersin wichtige Dokumente von Sarah Joelle verbrannt?
Brisant: Anders als ihr Verflossener war Sarah nicht als Gast im RTL-Studio - stattdessen per Video zugeschaltet.
Schuld daran soll der 37-Jährige haben, der aus Frust über die Trennung sämtliche Papiere von Sarah verbrannt haben soll - darunter auch ihren Reisepass.
Trotz eines vorläufigen Reisepasses verzichtete sie auf ein Erscheinen in Köln, weil sie keinen Bock auf Ex Ersin hatte. "Ich möchte dich nicht sehen", erklärte sie dem 37-Jährigen auf Nachfrage. "Du hast mich angegriffen! Du hast mir mein Eigentum weggenommen! Du hast unsere Hasen deinem Hund verfüttert! Du hast meine Dokumente verbrannt, weil ich mich von dir getrennt habe", lauteten die knallharten Vorwürfe.
Auch zu einzelnen Spekulationen, ob Ersin möglicherweise der Vater ihres zweiten Kindes sein könnte, hatte Sarah etwas zu sagen. "Definitiv ist Ersin nicht der Vater meines neugeborenen Kindes."
Am 25. November (20.15 Uhr) zeigt RTL das große Sommerhaus-Wiedersehen. Auf RTL+ hingegen ist die Folge bereits abrufbar.
