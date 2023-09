Nach Bachelor, Dschungelcamp, Playboy: Wo tritt sie als Nächstes auf?

Hanau - Sie buhlte um den Bachelor , sorgte im berüchtigten Dschungelcamp für Stress und auch für den Playboy ließ sie schon die Hüllen fallen : Die 28-jährige Linda-Caroline Nobat aus dem südosthessischen Hanau unweit von Frankfurt am Main hat schon einiges erlebt. In einem Q&A auf Instagram plauderte sie kürzlich über ihre Zukunftspläne.

Dennoch scheint die Hessin gegenwärtig in einer Lebensphase zu sein, in der sie sich neu orientiert.

Eine endgültige Absage an die Welt der Reality-Shows formulierte die 28-Jährige damit aber nicht. "So ist es zumindest aktuell. Es ist noch keine Tür ganz verschlossen", endet Lindas schriftliche Antwort.

Die Antwort, welche Linda am gestrigen Dienstagnachmittag in einer Story veröffentlichte, dürfte viele ihrer Fans überraschen: "Wahrscheinlich gar nicht mehr", beginnt die schriftliche Erwiderung.

Reality-Darstellerin Linda Nobat (28) ist aktuell offenbar in einer Lebensphase, in der sie sich neu orientiert. © Screenshot/Instgaram/iamlindadt

Auf die Frage, womit sie aktuell ihren Alltag verbringe, verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie in den letzten Wochen viel Zeit für sich gebraucht habe.

Es gehe ihr gut, versicherte das Ex-Playmate, doch sie "musste ein paar Dinge verarbeiten" und auf sich "wirken lassen".

Zugleich kündigte sie an, dass ihre Social-Media-Aktivitäten künftig geringer ausfallen würden: "Ich kann und werde nur leider nicht mehr meinen Alltag so großzügig teilen, wie das vielleicht früher mal der Fall war."

Auch hinsichtlich Liebe und Beziehungen ist bei Linda Nobat gegenwärtig offenbar viel in Bewegung. Auf die Frage "Was macht die Liebe?" erwiderte sie: "Ich date zwar wieder, bin aber Single." Sie versicherte aber zugleich: "Liebe ist immer in meinem Herzen. Es ist mehr als genug für alle da."