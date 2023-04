Nach "Bachelor"-Rauswurf: Kandidatin Leyla lässt Hüllen fallen und hat Botschaft

Frankfurt am Main - Den Fans der Dating-Show " Der Bachelor " ist die Frankfurterin Leyla Lahouar (26) als Kandidatin mit spitzer Zunge und deutlichen Ansagen bekannt - auch nach ihrem Rauswurf in der siebten Folge der aktuellen Staffel hat sie noch einiges zu sagen.

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (26) aus Frankfurt am Main macht aktuell zusammen mit ihrer Mutter Urlaub in der Türkei. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Allerdings nicht zu Bachelor David Jackson (32) - schon am Ende der siebten Episode wurde deutlich, dass die Integrationshelferin dem Stuttgarter Content Creator nicht wirklich eine Träne hinterher weint.

Ihre Reaktion auf dessen Entscheidung, ihr eine Rose zu verweigern, kommentierte die 26-Jährige eher genervt: "Ich kann nicht nachvollziehen, warum er an meinem Tempo so gemeckert hat."

Aktuell entspannt sich die Halbtunesierin bei einem Urlaub zusammen mit ihrer Mutter in der Türkei. Von dort aus meldete sie sich sowohl auf Instagram als auch auf TikTok bei ihren Fans.

Auf der Fotoplattform stellte sie am gestrigen Freitag ein Bild ein, auf dem sie mit weit ausgeschnittenem Badeanzug in einem Whirlpool sitzend mit einem Glas Rotwein in die Kamera prostet. "Cheers 🍷", schrieb sie passend dazu als Kommentar zu dem Foto.

Ihren mehr als 235.000 TikTok-Followern bot die Frankfurterin einen ähnlich freizügigen Anblick, jedoch kombiniert mit einer Botschaft.