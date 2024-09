Nach Ehe mit YouTube-Star: Elaine Victoria macht trauriges Geständnis

Die Influencerin Elaine Victoria (21) ist aktuell wieder Single. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Am Mittwochabend teilte sie ihre Gedanken zu verflossenen Beziehungen mit ihrer Community: "Also bei Liebesfilmen wird mir klar, dass ich noch nie so eine Beziehung hatte, obwohl ich immer dachte, ich wäre in so einer", schrieb sie ihren Fans.

Zwar nennt sie dabei keine Namen, es liegt jedoch nahe, dass sie damit vor allem ihre vergangene Beziehung mit dem YouTube-Star Jamal El-Bahri (25, "JamooTV") meint.

Die beiden hatten sich schon bei ihren ersten Dates ganz unverblümt der Öffentlichkeit gezeigt, dann aber im Stillen muslimisch geheiratet. Nach einer ersten Trennung gab es vor rund einem Jahr noch mal ein Liebescomeback. Inzwischen haben die beiden aber keinen Kontakt mehr, wie Elaine zuletzt betont hatte. Über ihren Ex verliert sie seitdem kein gutes Wort mehr.

Sie sei sich inzwischen sicher, dass sie in der Beziehung auch keine wahre Liebe gespürt habe, sondern nur emotionale Abhängigkeit, wie sie nun verriet. "Und die Angst, alleine zu sein", so Elaine weiter.

"Ich habe mich an allem festgehalten, was mir Liebe geschenkt hat. Egal, was für einen Preis ich dadurch in dem Moment zahlen musste."