Nach gefährlicher Herz-OP: Lugner ernennt 49 Jahre jüngere Ehefrau zur Chefin seines Imperiums

Richard "Mörtel" Lugner (91) wurde als Baulöwe über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. (Archivbild) © dpa | Matthias Röder

Erst lief er wegen Rückenproblemen auf Krücken, dann musste er wegen seines Herzens erneut ins Krankenhaus: Den Beginn seiner Ehe hätte der 91-Jährige sich sicher anders vorgestellt.

Doch zum Glück hat er nun seine Simone an der Seite - und vertraut ihr nach seiner "schwierigen Operation" sogar sein Shopping-Imperium an! Die 42-Jährige übernimmt große Verantwortung in der "Lugner City" in Wien, soll zukünftig sogar sämtliche Fäden in der Hand haben.

"Sie soll mich tatkräftig unterstützen. Wir werden uns ab jetzt meine Arbeit teilen", sagt er gegenüber der Bild-Zeitung. Ihren ersten Arbeitstag hatte Simone demnach am 1. August. "Irgendwann, wenn es mich nicht mehr geben sollte, wird sie alleinige Chefin sein."

In typischer Manier ergänzt er: "Aber momentan bin ich ja noch unter den Lebenden."