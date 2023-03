Nach Horror mit "Alptraummann": Wer ist der neue Mann an Julias Seite?

In Schweden begegnete Julia ihrem "Snowmobile Cowboy", der ihren Namen ganz romantisch in den Schnee schrieb. © Screenshot Instagram/juliasiefertwinter (Bildmontage)

"Bin ich bereit, nach allem, was passiert ist, wieder 'Ich liebe dich' zu sagen?", schrieb sie nun in einem Instagram-Post und verkündete sogleich die romantische Antwort: "Nachdem ich das erste Mal in seinen Armen lag und ein durchströmendes Gefühl von Sicherheit verspürte, wie ich es noch nie gefühlt habe, kannte ich die Antwort."

Die drei magischen Worte seien daher bereits zwischen ihr und dem neuen Mann an ihrer Seite gefallen!

Von ihrer neuen Liebe hatte Julia ihrer Community bereits Ende Januar zum ersten Mal erzählt: Ihm begegnete sie bei ihrem letzten Besuch zum Jahreswechsel in Schweden - und damit an dem Ort, an dem ihre "Goodbye Deutschland"-Geschichte 2018 so abrupt endete, als Julia erfuhr, dass sie mit einem Totschläger ausgewandert war.

Doch trotz allem ist und bleibt Schweden ein Sehnsuchtsort für die Norddeutsche. Mit ihren Huskys soll es so schnell wie möglich wieder dorthin zurückgehen.

Für sie sei das gar keine Frage mehr, erklärte Julia nun außerdem in einer Instagram-Story. Sie wolle nur noch wissen: "Wie und wann."