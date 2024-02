Nach Läster-Attacken von Anya Elsner im Dschungelcamp: Mutter Katrin spricht Klartext!

Köln - Mit harten Anschuldigungen gegenüber ihrer Mutter schockierte Anya Elsner (20) die Fans des " Dschungelcamps ". Doch was ist dran an den Aussagen?

Im "Dschungelcamp" fiel Anya Elsner (20) insbesondere durch ihre Läster-Attacken gegenüber ihrer Mutter Katrin auf. © RTL

Am Lagerfeuer lästerte Anya nicht nur einmal über die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter Katrin. Sie habe sich nie geliebt gefühlt, erklärte die 20-Jährige damals. Dass sie ihre Mama "hässlich" und "buckelig" nannte, war dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Nach Ende der beliebten RTL-Show ruderte das Reality-Sternchen zwar etwas zurück und räumte ein, dass sie möglicherweise etwas übertrieben habe. Eine Entschuldigung hört sich allerdings anders an.

Sieht auch Mutter Katrin so, die zudem sicher ist, dass Anyas Worte nicht ehrlich gemeint waren. Gegenüber "Promiflash" verrät sie nun: "Ich glaube, das war eher so von ihrem Management, dass sie gesagt haben: 'Entschuldige dich bitte in der Öffentlichkeit'."

Die Läster-Attacken ihrer 20-jährigen Tochter seien für sie zudem nur schwer zu ertragen gewesen. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen", erklärt Katrin. Sie habe nicht glauben können, was Anya erzählt. "Das war für mich unfassbar", so die Büroangestellte.

Vor allem Anyas Behauptung, ihre Mutter habe sie vor die Tür gesetzt, sorgte bei Katrin für Verwunderung. Zwar entspräche das der Tatsache, aber Mutter Katrin stellt klar: "Sie ist dann aber nach einer Stunde auch wieder eingezogen. Also wir konnten uns dann zusammen mit der Polizei einigen."