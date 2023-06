Nach Liebesaus mit ihrem Millionär: Das fordert Patricia Blanco von ihrem Ex

Reality-TV-Star Patricia Blanco (51) und ihr Millionär Andreas Ellermann (57) haben sich getrennt. © Georg Wendt/dpa

Mal schwebte das Paar auf Wolke sieben, mal pfefferte sie den Verlobungsring über die Reling eines Kreuzfahrtschiffes. Vor wenigen Wochen zogen Blanco und Ellermann einen Schlussstrich unter ihre Beziehung.

Ein Grund für die Trennung: Der 57-Jährige unterstützt seit einiger Zeit Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag (58) und greift ihr sogar finanziell unter die Arme.

Das Liebesaus kam dennoch ein wenig überraschend und fiel vor allem ihr schwer. "Andreas war die Liebe meines Lebens", hatte Blanco in der vergangenen Woche in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" erklärt, auch wenn sie hinterher schob und zugab, dass sie in einer gewissen Abhängigkeit von ihm gelebt habe.

In erster Linie dürfte dies finanzieller Natur gewesen sein. Während sie mit ihren Fernsehauftritten zumindest ein wenig Kohle gescheffelt haben dürfte, verfügt ihr Ex über ein pralles Konto.

Nach der Trennung durfte sie sogar in seinem 1,5 Millionen teuren Anwesen in Schleswig-Holstein wohnen, Ellermann hingegen zog in ein Luxus-Hotel am Stadtrand von Hamburg.