Nach trauriger Beichte gesteht Christina Hänni jetzt: "Bin richtig überfordert"

Mit so viel Freizeit hat die RTL -Bekanntheit offenbar selbst nicht gerechnet, denn kurz darauf gibt sie offen und ehrlich zu: "Ich bin richtig überfordert, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll."

Und die erhielt die 34-Jährige nun spontan von ihrer Schwägerin. "Ich habe gerade eine unerwartete Lücke von einer halben Stunde und es ist still", verrät Hänni in ihrer Insta-Story.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt Christina nicht. Ihre Kleine sei "sehr fordernd" und die Nächte "eine Katastrophe". Ihre Mama und ihr Papa sind aufgrund des Kontaktabbruchs keine Stütze, also ist die gebürtige Russin auf anderweitige Hilfe angewiesen.

Seit der Geburt berichtet die "Let's Dance"-Tänzerin im Netz regelmäßig über ihren turbulenten Familienalltag - mit allen Höhen und Tiefen. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

"Das ist so niedlich. Wenn unsere Kleine mit ihrer Cousine quasi in dem Wagen ist, mein Herz schmilzt, wenn ich das sehe", schwärmt die frischgebackene Mutter. Am liebsten hätte sie ihre Schwägerin wohl begleitet, doch daraus wurde nichts.

Ein offener Call machte der Profitänzerin einen Strich durch die Rechnung. "Habe jetzt bis dahin einfach Stille, weil ich nicht mitlaufen konnte", erklärt die Brünette abschließend und hebt dann noch einmal ihre Überforderung hervor, weil sie nicht weiß, wie sie mit der Zeit und der Stille umgehen soll.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt die "Let's Dance"-Profitänzerin seit der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Juni immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag als stillende Vollblut-Mama.

Dabei berichtet die Ehefrau von "DSDS"-Gewinner Luca Hänni (30) nicht nur von den Schokoladenseiten, sondern vor allem auch von den täglichen Herausforderungen, die das Leben mit einem Säugling so mit sich bringt.