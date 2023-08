Nach Trennung von Yeliz: "Make Love, Fake Love"-Jannik verrät Beziehungsstatus!

Schon vor einigen Tagen hatte Jannik in seiner Instagram -Story bestätigt, nach seiner zweiten und besonders öffentlichkeitswirksamen Trennung von Bachelor-Babe Yeliz Koc (29) bereits wieder voll im Dating-Game zu sein. Mitten in der Nacht hatte er verkündet: "Bin besoffen und vermisse mein Baby." Dazu postete er noch ein zerbrochenes Herz-Emoji.

"Ich date gerade jemanden", ließ sich Jannik daraufhin zunächst entlocken. Ob die Person in der Öffentlichkeit steht, wollte er zunächst nicht sagen, doch zwischen den Zeilen wurde deutlich, das eben genau das der Fall zu sein scheint.

Doch als diese auf seinen Beziehungsstatus zu sprechen kam, wurde Jannik auf einmal ungewöhnlich wortkarg. "Nichts als die Wahrheit!", erinnerte Esther ihn noch einmal an das Versprechen, das er seinen Fans gegeben hatte.

In einer Podcast-Folge von "Nichts als die Wahrheit" ließ sich der Reality-TV-Kandidat von der TikTokerin Estefania Fragen aus der Community stellen.

Wer ist die Frau, die Jannik da schon wieder so zum Schwärmen bringt? © Screenshot/Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

"Glaubst du, wir wissen nicht, wer dein Baby ist?", hakte da ein User nach. "Ehrlich gesagt ja", betonte daraufhin der 27-Jährige. Doch in den sozialen Netzwerken sind sich einige User tatsächlich schon ganz sicher, dass hinter all dem nur die Ex-Bachelorette Gerda Lewis (30) stecken kann.

Mit der hatte sich Jannik nach einem öffentlichen Zoff zuletzt wieder vertragen: "Haben alles aus der Welt geschaffen, was so zwischen uns stand. Wir verstehen uns komischerweise richtig gut", erklärte Jannik dazu in einer Fragerunde.

Und ok-magazin.de gegenüber verriet ein Insider, dass Jannik schon bei Gerda übernachtet haben und anschließend mit ihrem Hund Gassi gegangen sein soll.

In dem Podcast erklärte Jannik jetzt auch: "Wenn dein Partner auch in der Öffentlichkeit steht - es dauert wirklich keine Woche und es weiß jeder."

Na bitte. Wenn an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, werden wir es also schon ganz bald erfahren ...