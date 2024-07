Nach Tumor-Diagnose: Kris Jenner lässt sich Eierstöcke entfernen

Kris Jenner (68) legt sich nach ihrer Diagnose unters Messer. © Willy Sanjuan/Invision via AP/dpa

"Ich bin deswegen sehr emotional", enthüllte die Promi-Dame gegenüber People. "Es ist ein ganz neues Kapitel, das mir nun bevorsteht."

Im vergangenen Jahr erhielt die Mutter von Kylie Jenner und Kim Kardashian die Diagnose, nachdem eine Zyste und ein kleiner Tumor gefunden wurden.

"Der Arzt hat gesagt, dass ich mir die Eierstöcke entfernen lassen muss, und ich bin deswegen sehr aufgeregt, weil sie mir bei euch so gut geholfen haben", erzählte die 68-Jährige in der Reality-Serie "The Kardashians" ihrer Familie.

"Dort wurden alle meine Kinder gezeugt und dort sind sie auch aufgewachsen, in meinem Bauch. Das ist also ein sehr heiliger Ort für mich", so die US-Amerikanerin.

Kris weinte und kam später auch auf das Älterwerden zu sprechen. Schließlich fasste sie jedoch neuen Mut und sagte: "Hört zu, ich habe die Hüftoperation überstanden, also kann ich auch das hier überstehen."