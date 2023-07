Nackt im Playboy: Wäre "Love Island"-Girl dazu bereit?

Trier - Möchten Promis und Reality-Sternchen für Schlagzeilen sorgen, so ist ein - natürlich unverhülltes - Shooting für den Playboy eine fast schon traditionelle Strategie. Wird das bekannte Lifestyle-Magazin demnächst eine entsprechende Bildserie zur ehemaligen " Love Island "-Kandidatin Jessica Delion präsentieren? Die 24-Jährige wäre in jedem Fall nicht abgeneigt.

In einer anderen Frage kam dann ein etwaiger Auftritt der Reality-Darstellerin im Playboy zur Sprache.

In ihrer Erwiderung auf die Fan-Frage erklärte Jessica zudem noch, dass sie Mobbing und andere Anfeindungen nicht an sich heranlasse und dass ihr der Support ihrer Fans dabei sehr helfe.

Entsprechend bunt gemischt waren die Fragen und Antworten, die sie im Anschluss in ihren Instagram-Storys veröffentlichte.

Jessica, die im zurückliegenden Jahr als erste Kandidatin mit Trans-Hintergrund in der deutschsprachigen Version der bekannten Dating-Show auftrat, veranstaltete kürzlich ein Q&A auf Instagram, wobei die gelernte Einzelhandelskauffrau aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz kein Thema vorgab.

Bei einem Q&A auf Instagram bezog Jessica Delion (24) kürzlich Stellung zu sehr unterschiedlichen Themen. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion

"Würdest Du in den Playboy gehen, wenn Du eine Anfrage von ihnen bekommen würdest?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), wollte ein Instagram-Follower von Jessica Delion wissen.

Die Antwort der 24-Jährigen war klar und unmissverständlich: "Ja!"

Sie fügte hinzu, dass der Playboy das einzige Medium wäre, welches sie unverhüllt ablichten dürfe, verbunden mit diesen Smileys: "🐰❤️" und einem Link auf das Instagram-Profil der Playboy-Redaktion in Deutschland.

Sollten die Redakteurinnen und Redakteure des Lifestyle-Magazins daraufhin einen Blick auf den Instagram-Auftritt von Jessica werfen, so werden sie in jedem Fall feststellen können, dass die Reality-Darstellerin mit polnischen Wurzeln kein Problem damit hat, sich in knappen bis sehr knappen Outfits fotografieren zu lassen.

Zudem hat Jessica auch einiges zu sagen: Sie engagiert sich mit Nachdruck für die Emanzipation der Menschen mit Trans-Identität, indem sie Aufklärung zu diesem Thema betreibt. Hierfür nutzt sie in der Regel aber nicht ihr Instagram-Profil, sondern ihren TikTok-Account.