Reality-Girl hatte Date und spricht von der "wildesten Nacht" ihres Lebens

Jessica Delion (23) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" (RTL Zwei 2022) zu einer Person des öffentlichen Lebens - auf Instagram hat sie mehr als 41.000 Follower, auf TikTok mehr als 354.000. © Screenshot/Instagram/jessicadelion

Die 23-Jährige aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz wendet sich am Beginn des unlängst veröffentlichten Clips mit sehr verschmiertem Make-up an ihre Fans.

"Die wildeste Nacht meines Lebens: Auch wenn ich nicht so aussehe, ich hatte endlich ein gutes Date", erklärt die Einzelhandelskauffrau mit polnischen Wurzeln mit einem sehr zufrieden klingenden Tonfall.

Hierzu muss erklärend hinzugefügt werden, dass Jessica erst im April bei einem Q&A auf Instagram öffentlich darüber geklagt hatte, dass sie bis dahin "noch nie ein wirklich gutes Date" gehabt habe.

Verabredungen sind für die 23-Jährige kein ganz einfaches Thema. Sie ist eine Frau mit Trans-Hintergrund, was das Kennenlernen von Männern für sie mitunter sehr schwierig macht. Jessica erzählte auch schon öffentlich von sehr missglückten Dates aufgrund ihrer Trans-Identität.

Umso beglückter war die Reality-Darstellerin, als sie nun von einem geglückten Date berichten konnte, allerdings schob sie in dem TikTok-Video zunächst eine Werbung für Hautpflege-Produkte ein.