Naddels Millionär flüchtet wegen Prostituierten aus seinem Hotel!

Hamburg - Bei Millionär Andreas Ellermann (58) kehrt keine Ruhe ein: Jetzt musste der Ex von Patricia Blanco (52) aus dem Hotel flüchten, in dem er die vergangenen Monate gelebt hatte - weil er von Prostituierten belagert wurde!

Millionär Andreas Ellermann (58) ist aus seinem Hotel zurück in seine Villa geflüchtet. Seine gute Freundin Naddel (58) kümmert sich jetzt um ihn. © Lenthe-Medien

Nachdem er laut eigener Aussage an der Hotel-Bar eine Blondine kennengelernt und ihr nach ein paar Drinks Geld gegeben habe, seien immer mehr Escortdamen in dem Hotel gesichtet worden.

Gegenüber "BILD" erklärte Ellermann: "Ich habe außerdem mehr als 50 Zuschriften auf Instagram erhalten von Damen, die sich mit mir treffen wollten. Ich musste jetzt die Notbremse ziehen, bin erst mal in mein Anwesen zurückgekehrt. Ich brauche jetzt dringend Ruhe."

Wie passend, dass Ex Patricia vor Kurzem aus der 1,5-Millionen-Euro-Villa am Stadtrand von Hamburg ausgezogen war - so konnte der 58-Jährige in das Haus zurückkehren, das er verkaufen wollte.

Dort wird er nun von seiner guten Freundin Nadja Abd el Farrag (58) umsorgt und bekocht. Ellermann dazu: "Das tut mir sehr gut. Ich habe bei einem Auftritt beim 'Schlagerhammer' schon einen Schwächeanfall erlitten, musste gestützt werden."

Auch Naddel zeigte sich schockiert: "Was hat man bloß mit meinem Andreas gemacht? Ich habe ihn immer vor jungen Frauen gewarnt. Die wollen nur durch ihn bekannt werden. Ich werde jetzt zukünftig verstärkt auf ihn aufpassen."