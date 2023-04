Naddel spricht nach Rückzug Klartext über Dieter Bohlen: "Es gab keinen Cent"

Im Interview mit Andreas Ellermann (56) sprach Nadja Abd el Farrag (58) über ihr Verhältnis zu Geld. © Felix Hörhager/dpa, André Lenthe (Bildmontage)

Doch die Aufregung um ihren Rückzug hat sich inzwischen wieder gelegt. Denn Naddel meldete sich selbst mit einem Statement in der Öffentlichkeit zurück, erklärte, dass sie eine Auszeit gebraucht habe.

Dabei wurde auch bekannt, dass sich die 58-Jährige aktuell in einer finanziellen Schieflage zu befinden scheint. Der Immobilienmakler Andreas Ellermann (56), Freund von Patricia Blanco (52), kündigte daher an, Naddel finanziell unter die Arme greifen zu wollen.

Nach Informationen von Bild lebt Nadja Abd el Farrag aktuell von Sozialhilfe. In einem Interview mit Andreas Ellermann, das am Wochenende auf dem privaten Regional-Sender Hamburg 1 erscheinen soll, klingt durch, dass sie dafür auch ihrem Ex Dieter Bohlen (69) eine gewisse Schuld zuweist.

So bekomme sie keine Tantiemen aus ihrer Zeit als Sängerin für das frühere Dieter-Bohlen-Projekt "Blue System", erklärt Naddel bei "Ellermanns Welt".