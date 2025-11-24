Natascha Ochsenknecht backt auch für sich allein: "Ich bin so ein süßer Mensch"
Von Julia Kilian
Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) greift gerne zur Rührschüssel. Für das Backen braucht die TV-Persönlichkeit ("Diese Ochsenknechts) keinen besonderen Anlass.
"Also ich bin schon die Bäckerin", sagte Natascha Ochsenknecht ("Diese Ochsenknechts") der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. Dort schnitt sie auf einem Weihnachtsmarkt am Humboldt Forum einen etwa 30 Meter langen Stollen an, gemeinsam mit ihrer Mutter Bärbel Wierichs.
Sie mache auch Pralinen, Kekse, Kokosmakronen und Nusssplitter, sagte Ochsenknecht. "Also ich backe viel. Ich backe auch für mich alleine Kuchen tatsächlich."
Erst vergangene Woche habe sie wieder einen Zitronenkuchen gebacken. Sie habe schon als Kind mit dem Backen angefangen.
"Ich bin so ein süßer Mensch", sagte Ochsenknecht. Es mache ihr einfach Spaß, in der Küche zu stehen und zu backen. Ihr Tipp, wenn man mit dem Backen erst anfängt? Man solle sich an einfache Rezepte wagen, einen einfachen Rührteig zum Beispiel, sagte Ochsenknecht.
In Berlin öffneten am Montag viele Weihnachtsmärkte, darunter der Wintermarkt am Humboldt Forum. Dort wurde der meterlange Stollen verteilt - nach Angaben der Veranstalter der längste Stollen Berlins -, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.
Titelfoto: Fabian Sommer (Bildmontage)