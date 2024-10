Natascha Ochsenknecht kritisiert Thomas Gottschalk: "Keine Frage des Alters"

Thomas Gottschalk (74) hat mit seinem jüngsten Aussagen für Schlagzeilen gesorgt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Er habe das Gefühl, nicht mehr alles sagen zu dürfen, was er denke, und das gehe anderen Menschen in seinem Alter ebenso, behauptete der 74-Jährige anlässlich der Vorstellung seines neuen Buches "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" in der NDR-Sendung "DAS!".

In einer Fragerunde bei Instagram wurde Ochsenknecht gebeten, etwas zum Thema Gottschalk zu sagen. "Sich auf 'früher war alles anders' berufen, ist nicht in Ordnung", bezog sie klar Stellung.

"Das ist auch keine Frage des Alters, sondern der Weiterentwicklung im Hirn", wurde die 60-Jährige deutlich. Selbst alte Witze seien mittlerweile "peinlicher als witzig".

In einem Interview mit dem Spiegel erklärte der Entertainer im Oktober, "Frauen im TV rein dienstlich angefasst" zu haben. Eine, die es wissen muss, ist die 60-Jährige. "Wir sind uns schon vor über 30 Jahren zum ersten Mal begegnet", berichtete sie ihren Fans.