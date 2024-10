Natascha Ochsenknecht tadelt Trash-TV-Stars: "Das sind so kleine Lichter"

Natascha Ochsenknecht (60) hat auf ein Problem bei aktuellen Trash-TV-Formaten aufmerksam gemacht. © Screenshot/Instagram/nataschaochsenknecht (Bildmontage)

"Ich bin ja bekennende Guckerin, also ich liebe das ja zu gucken", erklärte sie in ihrer Story bei Instagram. Den Grund für ihr reges Interesse lieferte sie gleich mit: "Für mich ist das die perfekte Psycho-Studie."

Daher hat sie ihrer Leidenschaft auch am Dienstag gefrönt und "'Big Brother' geguckt, danach hab ich mir noch die Hälfte vom 'Sommerhaus' reingezogen", ließ die Mutter von Cheyenne Ochsenknecht (24) ihre 275.000 Follower wissen.

Dabei hat sie aber eine beunruhigende Feststellung gemacht. "Was ist los mit der Menschheit?", fragte sie die User. "Ich sehe immer mehr, wie viele junge Menschen schon Probleme haben, verpackt in Aggressionen, in einem Wortschatz, wo ich mir doch einfach nur denke: Mein Gott, was ist da irgendwie schiefgelaufen?", tadelte sie.

Es sei doch schon immer so gewesen: "Die Menschen, die am lautesten sind, schreien - das sind so kleine Lichter", ließ sie kein gutes Haar an den Unruhestiftern und machte gleichzeitig eine wohlbekannte Geste mit Daumen und Zeigefinger.