Nazan Eckes im transparenten Badeanzug: Selbst Kult-Kicker Lukas Podolski reagiert!

Köln/Türkei - Während die Temperaturen hierzulande in Richtung Herbst abstürzen, aalt sich Nazan Eckes (47) in der Türkei bei 30 Grad in der prallen Sonne. Ihre Beweisfotos bringen die Fans gehörig ins Schwitzen!

Nazan Eckes (47) wurde als Tochter türkischer Einwanderer in Köln geboren. Bei RTL moderierte sie viele Jahre das Magazin "Extra". © Instagram/nazaneckes (Screenshot)

Die in Köln geborene Tochter türkischer Einwanderer genießt ihr Leben derzeit in vollen Zügen. Im Oktober 2022 hatte die beliebte TV-Moderatorin ihr RTL-Aus verkündet. Wenige Monate später lag die Beziehung mit ihrem langjährigen Partner Julian Khol (43) in Trümmern.

Auf Instagram hält Nazan ihre Follower über ihren neuen Alltag stets auf dem Laufenden und setzt sich dabei auch immer wieder gerne mit heißen Posen und sexy Outfits gekonnt in Szene. Ihre Community - vorzugsweise die männlichen Bewunderer - feiert sie dafür.

Einer ihrer jüngeren Beiträge entfaltete in etwa dieselbe Wirkung. Kein Wunder, immerhin trug Nazan auf den Aufnahmen lediglich einen eleganten One-Shoulder-Badeanzug mit transparenten Ausschnitten. Ein echter Hingucker!

"Short Trip to Bodrum", schrieb die 47-Jährige zu den Schnappschüssen. Die Moderatorin war anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter in die Türkei gereist. Rund um die Fete blieb aber offenbar noch genügend Freiraum, um sich am Strand auf einem Sofa zu rekeln.