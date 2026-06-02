TV-Star Nazan Eckes packt aus: Das steckt hinter ihrem RTL-Aus

Köln/Mallorca (Spanien) - Vor vier Jahren zog Nazan Eckes die Reißleine. Sie kehrte RTL den Rücken und wanderte nach Mallorca aus. Jetzt hat die Moderatorin neue Details über ihr plötzliches TV-Aus ausgepackt.

Nazan Eckes (50) moderierte bei RTL unter anderem "Explosiv", "Extra" und "Let's Dance". © Fabian Sommer/dpa

Im Interview mit "Welt am Sonntag" erklärt Eckes anlässlich ihres 50. Geburtstages, dass die Entscheidung für einen Rückzug aus der deutschen Fernsehlandschaft das Resultat einer persönlichen und beruflichen Überlastung gewesen sei.

Neben ihrer Tätigkeit vor der Kamera waren es vor allem die vielen privaten Bürden, die der Kölnerin vermehrt zusetzten. Die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters verschlimmerte sich. Auch das Ehe-Aus mit dem Vater ihrer Kinder bahnte sich bereits an.

"Ich hatte teilweise richtige Bauchschmerzen, wenn ich wusste: Heute musst du vor die Kamera", erinnert sich Eckes an die schwierige Situation zurück. Die Distanz zum Job wurde immer größer.

Vor allem das Gefühl, sich privat mit schweren Themen beschäftigen zu müssen, während sie öffentlich das heile Moderationsbild wahren musste, habe sie sehr belastet. Aus der Nazan vor und hinter der Kamera seien "zwei völlig unterschiedliche Menschen geworden". Ein absolutes Warnsignal.