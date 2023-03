Neben Jake Gyllenhaal: Was macht denn Conor McGregors Verlobte da? Video löst hitzige Diskussionen aus

Paradise (USA) - Am Wochenende flogen in der UFC wieder die Fäuste. Doch nicht nur das Kampfsportspektakel sorgte für Begeisterung, auch zwei prominente Gäste - Schauspieler Jake Gyllenhaal (42) und MMA-Legende Conor McGregor (42) - zogen viel Interesse auf sich. Was allerdings McGregors Partnerin am Rande des Oktagons machte, sorgte bei so manch einem Zuschauer für Verwunderung.