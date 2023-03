GNTM-Neele über die Liebe: "Wozu einen Mann, wenn man mehrere haben kann?"

" Wir haben uns über einen längeren Zeitraum gedatet . Das ist jetzt circa ein Jahr her und ging ungefähr sechs Monate. Ich denke aber nicht, dass sich der Kleine daran erinnern wird", so das Model.

Auf die Frage, ob ihr Sohn schon einen anderen Mann - abgesehen vom Vater - kennengelernt habe, verteilte Neele erst eine kleine Spitze an eben diesen ( "Er kennt ja seinen Vater gar nicht, lol" ), und bejahte anschließend.

Insgesamt habe sie das Gefühl, dass Beziehungen heutzutage "unglaublich kompliziert" seien, und so etwas könne sie gerade "wirklich gar nicht gebrauchen", unterstrich die alleinerziehende Mutter.

Wenn "der richtige Mann" komme, sei sie "durchaus bereit", unterstrich sie, um sogleich anzumerken, dass sie aber auch gern Single sei. "Ich kann machen, was ich möchte, und wozu einen Mann, wenn man auch mehrere haben kann? Hahaha", witzelte sie.

Doch wäre die 26-Jährige bereit für eine neue Beziehung? Diese und andere Fragen beantwortete die Hamburgerin am Sonntag in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal .

Anfang 2021 brachte die 26-Jährige ihren Sohn zur Welt, erzielt den mittlerweile Zweijährigen allein - und sieht sich immer wieder Vorwürfen ausgesetzt. © Instagram/neelejay

Prinzipiell sei sie "sehr vorsichtig", wenn es darum gehe, einen Mann in ihr Leben zu lassen und ihrem Sohn vorzustellen, machte die 26-Jährige deutlich.

"Natürlich" fühle sie sich auch "ab und zu" mal einsam, aber in solchen Momenten lenke sie sich ab, indem sie zum Sport gehe, ein Buch lese oder einen Film schaue. "Außerdem habe ich die Vorzüge des Single-Daseins erkannt", bekräftigte die Ex-GNTM-Kandidatin.

Immer wieder sieht sich Neele vor diesem Hintergrund dem Vorwurf ausgesetzt, sie sei als alleinerziehende Mutter zu viel unterwegs - auch in der Fragerunde äußerte ein User diesen Gedankengang.

Das Model reagierte gereizt: "Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nein, ich finde nicht, dass ich 'zu oft' unterwegs bin." Zudem sei ihr Sohn, wenn sie mal abends in Hamburg unterwegs sei, bei ihrer Mutter in den besten Händen.

"Ich lege ihn dort abends ins Bett und komme dann später wieder, sodass ich am nächsten Morgen da bin, wenn er aufwacht. Er bekommt also gar nicht mit, dass ich weg gewesen bin", rechtfertigte sie sich abschließend.