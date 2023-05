"Yummy"! Welches Babe zeigt hier seinen heißen Beach Body?

Neele Bronst (26) zeigt sich sexy im Bikini. © Screenshot/instagram/neelejay

Im Jahr 2017 nahm die damals 20-Jährige an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" teil - seitdem hat sich im Leben der Hamburgerin einiges verändert, unter anderem brachte sie im Januar 2021 ihren kleinen Sohn (2) zur Welt.

Für ihren Körper hatte das jedoch keine negativen Folgen - im Gegenteil! Die junge Mutter ist in Topform, wie sie nun beweist.

Derzeit gönnt sich Neele eine wohlverdiente Auszeit in Dubai. Dabei ließ sie ihre rund 173.000 Follower auch des Öfteren einen Blick auf ihren Traumbody erhaschen. Auf Instagram teilte sie gleich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie sich in sexy Posen schmeißt.

Mal posiert sie im knappen roten Zweiteiler am Strand, ein anderes Mal genießt sie ein Sonnenbad am Pool - in der Hand einen kühlen Drink passend zu ihrem orangefarbenen Bikini! "Es ist ein Tag zum Bräunen", schreibt sie dazu.

Den Fans sticht vor allem ihr durchtrainierter Körper ins Auge! "Puh, umwerfend schön!", "einfach nur hammer", "yummy" oder "sexy Body" lauten die zahlreichen Kommentare.