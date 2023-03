Neuanfang in Miami: Ist Shakira wieder frisch verliebt?

Ist Sängerin Shakira (46) nach der Trennung von Gerard Piqué wieder neu verliebt? © LOIC VENANCE / AFP

Es hört sich nach dem perfekten Neustart an: Wie die britische Zeitung Daily Mirror berichtet, will Shakira bereits in wenigen Wochen mit ihren beiden Söhnen Milan (10) und Sasha (8) nach Miami aufbrechen - nachdem der Vertrag um das Sorgerecht mit ihrem Ex Piqué in trockenen Tüchern ist.

Allzu verwunderlich ist der geplante Neuanfang in Florida nicht, denn die gebürtige Kolumbianerin hat Familie und Freunde in der sonnigen Metropole an der US-Ostküste. Doch sind die allein wirklich der Grund für Shakiras Umzug nach Amerika? Offenbar nicht.

Nach einem Bericht der spanischen Nachrichtenseite OK Diario soll dort ein "mysteriöser Mann" auf die erfolgreiche Musikerin warten, mit dem die Ex-Frau von Fußballstar Gerard Piqué bereits seit vier Monaten in Kontakt stehen soll.

Die 46-Jährige habe den geheimnisvollen Unbekannten vor einiger Zeit in Miami kennengelernt, bevor sie den bissigen Diss-Track gegen ihren Verflossenen und dessen neue Freundin Clara (24) geschrieben habe, heißt es in dem Bericht.