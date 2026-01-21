Neue Unterlagen enthüllen: Taylor Swift und Blake Lively sollen sich gegen Justin Baldoni verbündet haben

USA - Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) geht in die nächste Runde - und Popstar Taylor Swift (36) spielt dabei eine zentrale Rolle.

Blake Lively (38, l.) und Taylor Swift (36) sollen sich gegen Justin Baldoni verbündet haben. © Montage: Ian West/PA Wire/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Denn neue Gerichtsunterlagen zeigen Textnachrichten, in denen sich Swift und Lively über Baldoni austauschten.

Wie Page Six berichtete, hatten die beiden Frauen den 41-Jährigen unter anderem als "doofen Regisseur", "Clown" und eine "Bi**h" bezeichnet.

Zudem soll Lively die Sängerin bereits im April 2023 - der Rechtsstreit wurde erst im Dezember 2024 öffentlich - gebeten haben, ihre überarbeitete Version des "It Ends With Us"-Drehbuchs zu unterstützen, ohne dass Swift es vorher gelesen hatte. Regisseur des Films war eigentlich Baldoni.

"Swift stimmte zu, Livelys Wunsch zu erfüllen, und schrieb ihr: 'Ich tue alles für dich!!'", heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Demnach kam es auch zu einem Treffen der drei. Danach schrieb die 38-Jährige ihrer Freundin: "Du warst heute so episch heldenhaft. (…) Du hast Mist über mich und die Kamera erfunden. Und dich selbst als meine Puppe bezeichnet. Dieser Clown ist darauf hereingefallen. Aber hat sich auch gewehrt. Du bist die absolut beste Freundin der Welt."