Frau von Beckham-Spross zeigt sich komplett nackt: Einer freut sich ganz besonders darüber
Los Angeles - Abseits des ganzen Beckham-Familienstreits sorgt Nicola Peltz Beckham (31) mit einem Schnappschuss im Evakostüm für offen stehende Münder.
Auf ihrem jüngsten Instagram-Foto ist die 31-Jährige komplett ohne Kleidung zu sehen - lediglich ein starkes Make-up inklusive eines kräftigen Kleckses Rouge zieren Nicolas zartes Gesicht. Intime Stellen wie beispielsweise die Oberweite wird überwiegend von ihrem linken Bein bedeckt.
Dass sich die im US-Bundesstaat New York geborene Amerikanerin hüllenlos zeigt, sorgt nicht nur bei zahlreichen Fans für Staunen und virtuellem Applaus. Vor allem bei einem löste die nackte Nicola Herzrasen und Schnappatmung aus: Ehemann Brooklyn Beckham.
Der ist so begeistert vom Anblick seiner Frau, dass er mit einem "Wow" und zwei roten Herz-Emojis kommentiert. Ob er als Fotograf auch das sexy Bild seiner Teuersten knipsen durfte, ist jedoch unklar.
Für Nicola ist es jedenfalls nicht das erste freizügige Foto. Erst Anfang März präsentierte sich das Model Oberkörperfrei und mit verführerischer Pose auf einem Spiegel-Selfie.
Nicola Peltz Beckham lässt auf Instagram die Hüllen fallen
Showbiz-Journalistin glaubt nicht mehr an Versöhnung im Beckham-Drama
So harmonisch die Beziehung der beiden zu sein scheint, so frostig ist noch immer die Stimmung zwischen dem 27-Jährigen und seinen berühmten Eltern.
Erst vor wenigen Tagen sorgten auf den Instagram-Kanälen von David (51) und Victoria Beckham rührende Familienfotos aus alten Zeiten für Zündstoff.
Showbiz-Journalistin Katie Hind gibt im Familienkrieg der Beckhams in ihrem Podcast "Deep Dive" eine düstere Prognose und glaubt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr an eine Versöhnung.
Demnach sei vor allem Brooklyn derjenige, der jegliche Annäherungsversuche durch seine Familie abblocken würde: "Jeder hat es versucht, und er lässt sich nicht drauf ein", erklärt Hind.
Titelfoto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa