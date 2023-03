Homophobe Attacke frei erfunden: Jetzt bricht Nicolas Puschmanns Ex-Freund sein Schweigen

Lars Tönsfeuerborn (33, r.) hat sich erstmals zum Skandal um seinen Ex-Freund, "Prince Charming" Nicolas Puschmann (31), geäußert. © Montage: Instagram/Nicolas Puschmann, Instagram/Lars Tönsfeuerborn

Zur Erinnerung: Im Dezember 2021 hatte Nicolas behauptet, auf einem Hamburger Weihnachtsmarkt zum Opfer einer homophoben Attacke geworden zu sein. Ein Security-Mitarbeiter habe ihn beleidigt und ihn mehrmals mit der Faust geschlagen.

Der angebliche Angreifer verlor daraufhin seinen Job, der Fall landete vor Gericht. Dann die überraschende Wendung: In Wirklichkeit war es Nicolas, der den Security-Mann im stark angetrunken Zustand aufs übelste beschimpft und schließlich auch körperlich attackiert hat, entschied der Vorsitzende.

Der Angeklagte wurde freigesprochen und Nicolas erhielt im Netz einen gewaltigen Shitstorm. Das war im Januar. Jetzt - knapp zwei Monate später - lassen sich jedoch nur noch wenige Negativ-Kommentare unter Nicolas neuesten Beiträgen finden. Ein Umstand, den sein Ex-Partner Lars nicht nachvollziehen kann.

"Ich möchte so langsam mein Schweigen brechen, weil mir kommt die Galle hoch und ich kann auch nicht mehr ruhigen Gewissens zugucken, wenn ich die ganze Zeit nur höre: 'Der ist so toll' und 'Alles ist wunderbar'", erklärte der "schwanz & ehrlich"-Host in seinem zweiten Podcast "Niemand muss ein Promi sein" (Folge vom 16. März) merklich aufgebracht.