Nina Bott meldet sich nach Gesichtsschwellung: "Immer noch ziemlich schlimm"

Hamburg - In der vergangenen Woche meldete sich Nina Bott (46) mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans: Die Schauspielerin hatte ein geschwollenes Gesicht und mehrere Stunden in der Notaufnahme verbracht!

Das sei für sie überhaupt das größte Problem gewesen: "Dass ich, seitdem ich das habe, eigentlich nicht so richtig essen konnte. Aber jetzt geht's und dann kommt hoffentlich auch die Kraft zurück", zeigte sie sich guter Dinge.

Ihr Gesicht sei so weit aber abgeschwollen, betonte die ehemalige " Gute Zeiten, schlechte Zeiten "-Darstellerin. Gleichzeitig erklärte Nina: "Im Mund ist es allerdings immer noch ziemlich schlimm."

Nichtsdestotrotz sei sie immer noch geschwächt - selbst sich am Kopf zu kratzen, sei zurzeit noch sehr anstrengend, unterstrich die 45-Jährige. "Und das Handy ist auch ganz schön schwer, merke ich gerade."

Am heutigen Montagmorgen meldete sich die Schauspielerin schließlich mit einem gesundheitlichen Update bei ihren rund 274.000 Followern auf Instagram . "Da bin ich wieder. Mir geht es besser, viel besser", verdeutlichte die Hamburgerin .

Abschließend ging die Moderatorin noch einmal auf die genaue Erkrankung ein. So leide sie an einer sogenannten "Herpangina" - einer Virusinfektion, die laut Gesundheitslexikon in der Regel im Kindesalter auftritt.

"Es ist schon echt krass, was so Kinderkrankheiten mit einem machen können", resümierte die "Let's Dance"-Teilnehmerin von 2010.

Besonders bitter: Da die Krankheit hochansteckend ist, musste die große Familien-Geburtstagsparty ihrer beiden Söhne Lio (5) und Lobo (3) ohne die Schauspielerin stattfinden!