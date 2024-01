Nina Bott muss nachts ins Krankenhaus: "Mich hat's ganz schön erwischt!"

Schauspielerin Nina Bott (45) meldete sich am Dienstag mit üblen Nachrichten bei ihren Fans: Sie hat derzeit mit einer allergischen Reaktion zu kämpfen. © Fotomontage: Instagram/ninabott

Am Dienstagnachmittag meldete sich die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin zunächst schriftlich in ihrer Instagram-Story. Sie schrieb: "Mich hat's ganz schön erwischt! Ich habe letzte Nacht und heute den halben Tag in der Notaufnahme verbracht."

Daraufhin bekam sie offenbar zahlreiche besorgte Nachrichten von ihren rund 273.000 Followern, denn wenig später meldete sich die gebürtige Hamburgerin noch einmal persönlich, um ein paar Details preiszugeben.

"Bei Krankenhaus denkt man ja direkt immer sonst was, aber es ist jetzt auch nicht sooo witzig", verdeutlichte sie. Konkret sei ihre komplette Mundpartie "bis rauf zur Nasenspitze" geschwollen, erläuterte Nina.

Die Probleme seien bereits am Sonntag aufgetaucht, doch als in der Nacht zu Dienstag dann auch noch ihre Zunge angeschwollen sei, habe sie Panik bekommen. "Ich hatte Angst, dass vielleicht alles zuschwillt und ich keine Luft mehr bekomme", unterstrich die Moderatorin.

Im Krankenhaus seien sich die Ärzte zunächst sicher gewesen, dass sie an einer Gürtelrose leide, nach sechs Stunden sei jedoch eine Virusinfektion diagnostiziert worden. "Die Schwellung ist wohl eine allergische Reaktion auf die Viren", so die 45-Jährige.