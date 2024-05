Nina Bott schwärmt von Hochzeit: "Toller, als ich es mir je erträumt hätte"

Hamburg - Sie haben sich getraut: Am vergangenen Freitag gaben sich Schauspielerin Nina Bott (46) und ihr langjähriger Freund Benjamin Baarz (36) das Jawort.

Nina Bott (46) ist frisch verheiratet. Auf Instagram hat sie nun von ihrer Hochzeit geschwärmt. © Fotomontage: Instagram/ninabott

Nachdem die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin am Samstag bereits ein kurzes Lebenszeichen von sich und ihren wund getanzten Füßen gegeben hatte, meldete sie sich am gestrigen Montag ausführlicher zu Wort.

"Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten eine so ... ich finde dafür überhaupt keine Worte ... wir hatten eine so schöne Hochzeit. Es war alles noch viel toller, als ich es mir je erträumt hätte", schwärmte die 46-Jährige an ihrer Instagram-Story.

Die Zeremonie am Strand sei "super emotional" gewesen, verdeutlichte die Hamburgerin. "Wir müssen uns erst mal wieder sammeln. Das war wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für uns", unterstrich die Vierfach-Mama.

Ende der Woche bekomme sie die ersten Fotos. "Dann höre ich wahrscheinlich nie wieder auf, hier Hochzeitsfotos zu zeigen. Es war so traumhaft schön und ein paar Fotos habe ich auch schon gesehen. Ihr werdet sehen, was ich meine", betonte die Moderatorin.

Ihren Fans dankte die Blondine für die Glückwünsche und Nachrichten. "Ich fürchte, dass ich nie dazu kommen werde, das alles zu beantworten. Auch, wenn ich es total gerne würde. Ich werde aber versuchen, hier keine Frage offenzulassen", versicherte sie.