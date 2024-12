Nina Bott spricht "Tacheles": "Ich bin auch megagestresst"

Hamburg - Nina Bott (46, " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ") ist vierfache Mutter. So leicht, wie es für den einen oder anderen Follower scheinen mag, wuppt allerdings wohl auch sie ihren Alltag nicht.

Bei Nina Bott (46) scheint oft alles perfekt zu sein. Ist es aber nicht. Auch sie sei gestresst, verriet die Schauspielerin jetzt in ihrer Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/ninabott

"Ich bin auch megagestresst", beruhigte die Schauspielerin am frühen Dienstagmorgen in ihrer Instagram. "Ich habe jetzt, glaube ich, das dritte Mal Lippenbläschen in zwei Monaten. Hatte ich vorher zwei Jahre nicht."

Es sei momentan eine Phase, in der sie sich bereits montags auf das kommende Wochenende freue. Kein gutes Zeichen, weiß Nina Bott.

"Und dann merkt man, irgendwas läuft falsch und man muss einen Gang zurückschalten, sich neu sortieren und tief durchatmen." So etwas könne sie ganz gut und merke immer, was ihr fehle, was sie brauche. "Und ich verzweifele nicht dran."

Darauf hören könne sie hingegen nicht so gut. Man müsse ja auch funktionieren, habe Aufgaben, die erledigt werden müssen.

Und natürlich sei es mit drei kleinen Kindern anstrengender als mit einem bis zwei. "Einfach aus dem Grund, weil man hat nicht nur einmal die 20 Milchzähne zu putzen, sondern alles mal drei." Mit Fingernägelschneiden und allem, was sonst noch dazugehört, summiere sich so was dann. "Andererseits wird man auch immer besser im Organisieren."